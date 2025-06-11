AI新十大建設含矽光子主權AI等 近期提報政院

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（中央社記者賴于榛台北11日電）國科會主委吳誠文今天表示，「AI新十大建設」計畫快要研擬完成，預計6月送行政院做政策決定，項目包含矽光子、智慧機器人、高速量子運算，和主權AI等。

行政院長卓榮泰昨天指出，國發會、國科會等正會同相關部會研擬「AI新十大建設」草案，內容涵蓋智慧應用、關鍵技術與基礎建設3大面向，期盼促進「AI產業化、產業AI化」，讓各行各業因AI導入而更有效率、更節省成本。根據國發會主委劉鏡清日前說法，該計畫包含3個智慧應用、3個關鍵技術以及4個數位基磐。

吳誠文今天在行政院對媒體表示，國發會快要完成AI新十大建設計畫的研擬，但為讓內容更具體，正蒐集各部會意見中，預計6月呈報行政院長卓榮泰做政策決定。

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吳誠文指出，AI新十大建設計畫包括「AI新科技—智慧機器人」與高速量子運算，成立量子運算國家隊，以及發展矽光子產業、主權AI等。

他說，國發會、國科會、經濟部對矽光子有共識，相信台灣未來有機會主導世界矽光子產業的發展。（編輯：謝佳珍）1140611