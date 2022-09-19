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拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
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拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛[影]

2022/9/19 08:37（9/19 08:53 更新）
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美國總統拜登在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。（中央社檔案照片）
美國總統拜登在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登在今天播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。

路透社引述美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）訪談報導說，當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答說：「是的，如果事實上發生了前所未有的攻擊的話。」

當被要求闡明他這句話的意思，是否意味著與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，假如中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登回答說：「對。」

美聯社報導，白宮官員在這場專訪後說，美國對台政策不變，也未說明美方是否會出兵防衛台灣。拜登先前就有類似的發言，但發言時機正值美中關係日趨緊張，尤其是在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月初訪台後，而白宮也都隨即澄清美方政策不變。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110919

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