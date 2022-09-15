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首頁 / 國際

美日共享安倍印太願景 濱田靖一：不能容忍任何片面改變現狀企圖

2022/9/15 08:37（9/15 09:09 更新）
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（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國國防部長奧斯汀今天在歡迎到訪的日本防衛大臣濱田靖一時，抨擊中國在台灣海峽與日本周遭海域的高壓脅迫行動是挑釁的、破壞穩定、前所未有，是對自由開放印太願景的嚴重挑戰。

奧斯汀（Lloyd Austin）今天在五角大廈歡迎來訪的濱田靖一。這是濱田靖一8月上任後首度訪問華府，也是兩人首度面對面會談。

奧斯汀在致詞時首先表示，期待雙方共同努力，繼續加強美日同盟。美日同盟是印太區域和平繁榮的基石，兩國擁有深厚的友誼與信任，具有共同利益與民主價值觀，並共享故日本首相安倍晉三支持捍衛的自由開放的印太及基於規則的國際秩序的願景。

奧斯汀接著明白表示中國近來的侵略行為與俄羅斯無端入侵烏克蘭是對這一願景的嚴重挑戰。中國在台灣海峽與日本周遭海域的高壓脅迫行動是挑釁的、破壞穩定且前所未有的。

他說，美國與日本及其他盟國和夥伴共同採取負責任、穩健且堅決的應對措施。面對這些挑戰，美日將討論進一步加強國防合作的方式，包括共同努力實現美日同盟現代化與加強嚇阻，他期待進一步深化與其他理念相近盟友與夥伴合作。

濱田透過通譯表示，俄羅斯入侵烏克蘭、中國彈道飛彈落入日本附近海域、中俄在日本附近舉行聯合演習等，一連串讓日美同盟擔憂的事件接踵而至。

濱田說，不能容忍全球任何地方片面改變現狀的企圖，對烏克蘭的侵略向日本展示捍衛自己國家的意志與能力的重要性。為此，日本將從根本上加強防衛能力，重新制訂戰略，並加強日美同盟的嚇阻與應對能力。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）在會談後發布對話紀要，奧斯汀重申美國對日本國防不可動搖的承諾，以及在基於規則的國際秩序面臨挑戰時，加強美日同盟的共同承諾。

兩人就廣泛的區域安全與聯盟議題交換意見，確認共同目標是實現美日同盟現代化、加強綜合嚇阻力，並與理念相近夥伴進一步合作，以確保自由開放的印太區域。（編輯：郭中翰）1110915

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