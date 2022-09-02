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美日韓國安高層會議 商討台海和平等區域議題

2022/9/2 10:51（9/2 11:11 更新）
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美國國家安全顧問蘇利文（圖）1日與日本國家安全保障局長秋葉剛男、南韓國家安保室長金聖翰舉行三邊會談。（路透社）
美國國家安全顧問蘇利文（圖）1日與日本國家安全保障局長秋葉剛男、南韓國家安保室長金聖翰舉行三邊會談。（路透社）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）台灣海峽情勢近期緊張，美日韓國安高層官員今天在夏威夷舉行三邊會談，談論多項區域安全議題，包括共同致力維護台海和平與穩定，也觸及北韓、烏克蘭情勢。

中國近來以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率團訪台為由，軍事、外交挑釁動作頻頻，台灣海峽情勢緊繃。

為捍衛及推進以規則為基礎的國際秩序，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天在美軍印太司令部位於夏威夷的總部，與日本國家安全保障局長秋葉剛男（Takeo Akiba）、南韓國家安保室長金聖翰（Kim Sung-han）舉行三邊會談。

根據白宮晚間發布的會談摘要，3人今天談論多項區域安全議題，包括美日韓對台海和平及穩定的共同承諾；他們也在會中譴責北韓持續發展彈道飛彈和大規模殺傷性武器，並批評俄羅斯入侵烏克蘭。

白宮表示，美方在會中重申對日韓兩國「如鋼鐵般」的聯盟承諾，並強調美國與日、韓雙邊以及三邊合作對各自公民、區域乃至全球安全和繁榮的重要性。

白宮表示，與會者也討論如何以他們對自由開放印太的共同願景為基礎，強化三邊關係。（編輯：郭中翰）1110902

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