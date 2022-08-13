台海局勢升溫 美日今年聯合演習數增加50%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，今年迄今為止，日本自衛隊與美軍的聯合演習數較2021年同期增加50%，雙方合作在台灣周圍潛在衝突前線加強威懾。

日本航空自衛隊和美國空軍共計10架戰鬥機，9日在沖繩周邊進行聯合演習。8月4日中國開始在台灣周圍進行演習後，美日同一天也在沖繩舉行聯合空中演習。

日本防衛省的公告顯示，截至7月底，美日在2022年共舉行51次雙邊演習，而2021年前7個月為34次，2020年同期僅23次。這些演習也變得更加有實質性，納入了構成生存威脅的情景。

美日聯合演習次數上升，適逢俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國和中國在日本附近的軍事活動增加；此外，北韓也試射飛彈，其中包括一枚洲際彈道飛彈。

本月，中國在台灣周圍演習期間，其彈道飛彈首次落入日本專屬經濟區（EEZ），凸顯日本捲入兩岸衝突的風險。

日本海上自衛隊則與美軍進行29次聯合演習，比2021年增加約30%。日本海上自衛隊在近海飛彈防禦和監視中國船隻方面，發揮重要作用。

美日關注的領域包括東海和南海，以及日本管轄的尖閣諸島（釣魚台列嶼）和先島群島，這是日本離台灣最近的一些地方。

聯合演習旨在確保日本和美國軍隊能夠有效合作，這是在安全環境嚴峻下雙方的重要目標。這個議題出現在5月美日峰會後發布的聯合聲明中，聲明稱美日將「加強聯合能力，包括藉由調整戰略和共同確定目標的優先次序」。

日本航空自衛隊與美國空軍8月9日在沖繩周邊進行聯合演訓。（圖取自twitter.com/PACAF）

在加上涉及美國和日本的多邊演習後，演習總數還將進一步提高。自2月下旬俄國入侵烏克蘭以來，自衛隊已經與合作夥伴進行約20次聯合演習，包括四方安全對話（Quad）成員印度和澳洲，以及英國、法國和東南亞國家。日本自衛隊曾於6月與北大西洋公約組織（NATO）進行了近4年來首次共同訓練。

演習的質量和數量都在提高。在今年夏天的環太平洋軍事演習中，自衛隊部隊首次參加專門設想針對日本生存威脅的野戰演習。

日本生存威脅指的是對日本緊密夥伴（如美國）的攻擊危及日本人民，在這種情況下，日本可以行使集體自衛權。這一規定可能成為自衛隊涉及台灣衝突的理由。

前日本海上自衛隊幕僚長武居智久說：「聯合演習的最大目標是提高互操作性。自衛隊可以學習美軍的最新戰術，美方也有機會評估自衛隊的能力。」

他說：「在政治上有必要時，可以進行演習以展示武力。它們也可以被解釋為在（日本）安保戰略修訂之前，確認共同行動的能力。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110813