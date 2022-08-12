日媒：共軍演習區重疊日本專屬經濟區 習近平授意

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（中央社北京12日綜合外電報導）中國實彈演習有飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），日本共同社今天引述知情人士說法報導，這是中國國家主席習近平親自做的決定，目的在於牽制日本不得於台灣有事時介入。

中國為反制美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，4日起在台灣周邊進行實彈射擊訓練。

共同社報導，消息人士稱，習近平身為中共武裝力量最高決策機構中共中央軍事委員會主席，他親自選擇了放棄避免在與日本EEZ重疊水域進行演習的計畫，而是選擇在圍繞台灣的6大海空區域，進行更加戰鬥導向的演習。

中共4日發射的11枚飛彈中，有5枚落入日本EEZ，引發日本首相岸田文雄抗議。

消息人士指出，共軍在規劃演習時向習近平提出2個方案，一案的演習區域與沖繩縣南部偏遠島嶼的日本EEZ重疊；另一案考慮到日本與中國將於9月29日迎來邦交正常化50週年，為避免傷害雙邊關係，選擇不與日本EEZ重疊。

一名消息人士稱，結果習近平選擇了與日本EEZ重疊的方案，目的是為了警告岸田政府，不要試圖通過提升與美國安全結盟，更加介入台海事務。

消息人士還表示，習近平希望演習在與日本EEZ重疊的海域進行，因為如果要採取行動掌控台灣，將無法避免要對南西諸島附近海域進行軍事封鎖。南西諸島包括沖繩，是從九州向西南延伸至台灣的島鏈。

共軍假設，如果北京對台灣發起軍事行動，美國軍隊將會從位於沖繩和日本其他地區的美軍基地派遣船艦和戰機支援。

共軍這次對台軍演的情境，是假設以彈道飛彈阻止美軍馳援，並在控制台灣附近空域和海域後，展開登陸行動。

中國朝台灣方向發射飛彈落入日本EEZ後，日本隨即向中方抗議，但中國外交部發言人華春瑩卻說，中國軍隊是在「中國台灣島」附近海域展開軍事演訓活動，有關部門已經事先發布安全提醒和航行警告，中方有關做法符合國際法和國際慣例。

關於「專屬經濟區」，她說日方應該知道，中日兩國在有關海域尚沒有劃界，所以不存在所謂「日方專屬經濟區」的說法。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110812