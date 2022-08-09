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NHK民調：82%日人認中國軍演影響日本安保環境

2022/8/9 12:23
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（中央社東京9日綜合外電報導）有關中國在台灣周邊發動軍事演習，造成彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）等情況，日媒NHK最新民調指出，高達82%的日本受訪者認為，軍演對日本安全保障環境帶來影響。

有關中國8月4日在軍演中發射彈道飛彈落入日本EEZ，日本首相岸田文雄8月6日跟聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會談時說：「這是攸關日本安全保障及國民安全的重大問題，予以強烈譴責。」

日本放送協會（NHK）從8月5日起進行3天民調，以全日本18歲以上男女為對象，採電腦隨機抽樣方式進行電話民調。在調查對象的2577人中，有約48%的1223人回答。

中國因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台強烈反彈，在台灣周邊舉行軍事演習，發生試射彈道飛彈落入日本EEZ的情況。

被問到此舉會不會對日本安保環境帶來影響，有40%受訪者認為「會帶來大的影響」、42%受訪者認為「帶來某種程度的影響」；只有8%受訪者認為「不太造成影響」、1%受訪者認為「全無影響」。

談到東京電力公司福島第一核電廠將把包含輻射物質的「核廢水」排放入海，有27%受訪者認為「妥當」、22%受訪者認為「不妥當」，另有高達43%受訪者不置可否。

有關全球目前核威脅是否升高，34%受訪者認為「非常高」、46%受訪者認為「某種程度升高」；認為「不太有升高」的比率為10%、認為「全無升高」的比率為2%。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110809

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