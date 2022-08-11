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牽制中國 美日沖繩周邊聯合演訓規模擴大

2022/8/11 16:59（8/11 17:19 更新）
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日本航空自衛隊與美國空軍9日在沖繩周邊進行聯合演訓。（圖取自twitter.com/PACAF）
日本航空自衛隊與美國空軍9日在沖繩周邊進行聯合演訓。（圖取自twitter.com/PACAF）
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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本航空自衛隊與美國空軍9日在沖繩（琉球）周邊進行聯合演訓，雙方共出動10架戰鬥機。就在中國開始在台灣周邊進行大規模軍演的本月4日，美日也出動5架戰機聯合演訓。

日本產經新聞報導，日本航空自衛隊今天宣布，與美國空軍9日在沖繩周邊進行聯合演訓，雙方共出動10架戰機。日本航空自衛隊出動隸屬於那霸基地的4架F-15戰機及負責雷達監控的西南航空警戒管制團。美國則是從繩縣嘉手納基地出動6架F-15戰機。

日本航空自衛隊表示，美日聯合演訓目的在於提升美日的聯合因應能力，進行戰術訓練。

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日本航空自衛隊昨天宣布，與美國空軍4日在沖繩周邊空域進行聯合演訓。日本航空自衛隊出動隸屬於那霸基地的2架F-15戰機、美國出動2架F-15戰機。在那霸基地所設的西南航空警戒管制團也參與這項美日聯合演訓。

產經報導指出，美日在沖繩聯合演訓，4日共出動4架、 9日出動共10架F-15戰機，演訓規模擴大，一般認為，目的在於展現強烈牽制中國的態勢。（編輯：黃自強）1110811

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