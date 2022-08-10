國防部影片曝光監控共艦 銳鳶無人機偵照

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（中央社記者黃雅詩10台北電）國防部今天公布國軍應對中共軍演的最新戰備影片，片中曝光台灣軍艦近距離監控中共「054」護衛艦馬鞍山號、「054A」護衛艦安陽號情形，以及海空軍以廣播驅離共軍侵擾。軍方人士指出，此次影片部分是由海軍「銳鳶」無人機所拍攝。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，該影片顯示國軍保家衛國的決心與勇氣，但同時也凸顯台灣迫切需要增加國防預算，因為許多國軍艦艇年齡已三、四十歲，卻要面對平均年齡不到10歲的共軍艦艇。

中共4日起在台灣周遭海空域實行實彈軍演，國防部今天公布中共最近5天軍演期間，台灣海陸空軍的因應戰備影片。

蘇紫雲認為，這次影片特殊畫面除了海軍近距離監控共軍艦艇，另包括方正快砲的細節運作，以及CM21裝甲車的出動畫面，顯示陸軍做好隨時可以出戰的準備。

軍方人士指出，此次影片並非單純由戰機拍攝的空拍照，部分是由海軍「銳鳶」無人機所拍攝。

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銳鳶無人機是國家中山科學研究院自主研發，106年9月從陸軍航特部戰術偵蒐大隊正式移編海軍艦隊指揮部；銳鳶無人機翼展長8.6公尺，機身全長5.3公尺，機身高度1.6公尺，酬載重量55公斤，升限4000公尺，最大滯空時間可達12小時，最大空速為時速180公里。

國防部強調，國軍海陸空軍不分晝夜因應共軍演習，包括陸軍出動CM11戰車，模擬對敵船團射擊，陸軍操作20機砲，追瞄可疑目標，空軍防空部隊在松山機場實施35快砲防空操演。空軍出動幻象戰機，以及海軍出動迪化軍艦，出港因應監控共艦等。（編輯：蘇龍麒）1110810