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夏立言訪中 蔡英文：向國際社會傳遞錯誤訊息

2022/8/10 14:52（8/10 15:15 更新）
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國民黨副主席夏立言10日率團前往中國大陸訪問，民進黨主席蔡英文（圖）說，國民黨的做法，是向國際社會傳遞錯誤的訊息。（中央社檔案照片）
國民黨副主席夏立言10日率團前往中國大陸訪問，民進黨主席蔡英文（圖）說，國民黨的做法，是向國際社會傳遞錯誤的訊息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北10日電）國民黨副主席夏立言今天率團前往中國大陸訪問，民進黨主席蔡英文說，國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令人民失望；國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。她說，要正告國民黨，真正挑起重擔的，是不眠不休的國軍。

蔡英文今天在民進黨中執會發表談話指出，台灣面臨的內外部挑戰，從來沒有少過，但是，台灣總是關關難過，關關過。

她說，就外部情勢而言，從上週開始，中國在台海周邊的軍事演習，加上訊息戰的複合式威脅，國軍在前線捍衛國家，政府完全掌握局勢動態。而面對中國的這次軍演，台灣人民更是沉著冷靜、成熟自信，非常支持國軍。

蔡英文說，但是，在中國發動軍演的當下，國民黨竟然不顧陸委會的苦勸，執意前往中國，還說要挑起重擔。

蔡英文指出，她要正告國民黨，真正挑起重擔的，是不眠不休，沒有辦法在父親節團聚，所有堅守第一線，捍衛國家安全的國軍。

蔡英文表示，就在今天上午，中國更罔顧兩岸的現實，一廂情願發布白皮書，重申一國兩制，以及不放棄對台使用武力。目的就是，在對台灣武力恫嚇的同時，向那些畏懼中國、有意向中國妥協的極少數台灣政黨和人士招手。

她認為，國民黨在這個時刻，仍執意前往中國，令人民失望。國民黨的做法，更是向國際社會傳遞錯誤的訊息。她說，台灣人民希望的是「我們要和平，我們不挑釁、不升高衝突，但捍衛主權與國家安全，台灣絕對不退縮」。（編輯：林興盟）1110810

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