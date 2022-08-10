敏感時刻登陸引爭議 夏立言：做該做的事 沒考慮選情[影]

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國民黨副主席夏立言（圖）10日率團前往中國大陸訪問，他表示，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事，不會因為一時的演習就卻步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨副主席夏立言今天率團前往中國大陸訪問，他表示，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事，不會因為一時的演習就卻步，也不會去考慮到選情的問題；至於是否會與官方見面，則客隨主便。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，4日起持續對台軍演，夏立言今天率團前往中國大陸訪問，引發爭議。

國民黨公布行程表示，此行將走訪包括福建、浙江及珠三角、長三角地區，是台人在陸工作、生活及求學集中之地，預計於10日出發，21日結束隔離後開始僅有7日的緊湊行程，並於27日返台。

夏立言上午在桃園機場受訪表示，在陸委會眼裡，大概沒有什麼適合的時間，過去想參加海峽論壇時，也說時機不宜，時機宜不宜，是要看想不想做些什麼事，若能做出成績，什麼時機都是好時機。

至於黨內包括部分藍營青年也表態反對，夏立言說，多元社會中，很多人對他這次赴陸有意見，可是也有很多人支持他去，所以各種聲音都尊重。他強調，現在就是做該做的事，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事。不會因為一時的演習就卻步，也沒考慮到選情的問題。

是否可能見到海協會會長張志軍等人，夏立言表示，目前沒有任何官方的安排，也沒安排到北京；到當地後，會客隨主便，當地的主人也許會希望見面，這他也不會排斥。

夏立言說，溝通與聯繫，絕對是好事，在現在這時機，只有奮勇往前，不會因會碰到一些困難，也不會因為有些媒體、網路的攻擊就卻步；此行的人員都有10幾年的相關經驗，不會因為一次的訪問就被統戰。不管再困難都會去做。

影片來源：CNA 北部地方組

國民黨發出新聞稿表示，此行主要的目的是「顧民生，護台灣」。此行早已於數月前就安排，當時並無法預知會有國際友人訪台、對岸實施軍演等情況，行程都是由黨部方面主動規劃。只求能協助在中國大陸的台灣民眾解決困難，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事。

國民黨指出，既然目前兩岸官方管道中斷，國民黨更不能憂讒畏譏，必須勇敢扛起重擔、為民喉舌，盡到一個在野黨的最大責任，希望以聆聽來反映真實情況、透過溝通對話能化解歧見、用實地調查來設法解決實際問題，為台灣的安全與繁榮發聲，為兩岸及區域和平努力。

國民黨呼籲陸委會，身為對大陸事務主管部門，應深知必要溝通管道可以研判事態、降低威脅，即使發生衝突，仍可管控風險、處理危機，而非全面斷線、坐困愁城。

國民黨強調，國民黨針對大陸軍演也已多次表達譴責及堅定護台立場，對國軍近日全力維護台灣安全表達強烈支持，絕無所謂朝野不團結一致問題，更毫無接受統戰分化的可能。此行除了夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、以及智庫董事高思博等，都有經貿、法律事務專長，是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。（編輯：翟思嘉）1110810