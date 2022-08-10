民進黨：夏立言訪中時機立場錯亂 對不起國軍

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（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天說，中共解放軍仍在海峽對峙，威脅台灣安全，國民黨主席朱立倫仍執意派副主席夏立言與其小舅子高思博高調赴中，不僅時機錯誤，立場錯亂，更對不起努力保家衛國的中華民國國軍。

民進黨發布新聞稿指出，解放軍仍在海峽對峙，威脅台灣安全，而國台辦今天發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，明確點出「一國兩制」作為統一台灣的治理方案，且不放棄對台動武。

民進黨指出，夏立言訪中，國民黨此舉無異於認同中共當局對台施壓的不當作為，也間接顯示國民黨對於中共犯台時，可能失去抵抗意志，隨時可在威脅下簽訂城下之盟，讓中共不戰而屈人之兵。

民進黨說，朱立倫此次派團訪中，已造成台灣內部重大爭議，連國民黨黨內、包括年輕參選人也已連署表達要求停止出訪，認為此行無正當性、合理性及重要性，甚至直言夏立言是「敗家老頭」。

民進黨認為，更重要的是，此舉將引起民眾疑慮且影響台灣內部團結，造成社會分化，並在民主盟友一致挺台時，讓國際社會質疑台灣面對威脅挑戰時的立場與認知，混淆國際視聽。

民進黨質疑，夏立言曾任陸委會主委，此時訪中具有強烈政治意涵，陸委會也已勸阻，不可能裝作完全不知道。朱立倫與高思博，接連發聲力挺，「難道不是朱立倫與習近平之間的共同決定？難道不是朱立倫家族配合中共對台灣的恫嚇宣傳？」

民進黨要求，國民黨切勿附和中國立場，應正視中共圖謀犯台的意圖，面對中共壓力不屈服，維護台灣國家利益與主權，以及得來不易的民主自由。（編輯：謝佳珍）1110810