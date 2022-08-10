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夏立言率團訪中 陳其邁：此時執意前往非常要不得

2022/8/10 12:28（8/10 13:01 更新）
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國民黨副主席夏立言率團前往中國訪問，高雄市長陳其邁（圖）10日接受媒體聯訪時表示，不理解國民黨為何執意在此刻訪中，尤其在中國片面改變現狀時出訪，是釋放錯誤訊息。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月10日
國民黨副主席夏立言率團前往中國訪問，高雄市長陳其邁（圖）10日接受媒體聯訪時表示，不理解國民黨為何執意在此刻訪中，尤其在中國片面改變現狀時出訪，是釋放錯誤訊息。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月10日
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）國民黨副主席夏立言率團前往中國訪問，高雄市長陳其邁表示，不理解國民黨為何執意在此刻訪中，在中國片面改變現狀時出訪，是釋放錯誤訊息，「非常要不得，我不以為然」。

中國4日起持續在台海周邊實施大規模軍事行動，兩岸態勢升高。值此之際，夏立言卻將率團前往中國訪問。

陳其邁上午出席「2022台灣文博會品牌商展區開幕暨CET BEST AWARD頒獎典禮」，在會前接受媒體聯訪時表示，「這非常不應該」，尤其在雙方還在對峙，中國片面改變現狀時出訪，是釋放錯誤訊息。

陳其邁說，很多國民黨年輕議員也發表連署，希望停止出訪，也認為此舉會把整個黨賠進去，「我真的是不曉得國民黨在這個時間，台灣團結一致的時候，為什麼還堅持、執意要前往中國進行訪問，我覺得非常要不得，我不以為然」。

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