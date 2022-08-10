夏立言訪中 綠委質疑背叛國家利益

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（中央社記者郭建伸、王揚宇、王承中台北10日電）國民黨副主席夏立言今天率團訪問中國大陸，民進黨立委王定宇質疑此刻訪中背叛台灣國家利益，令人不解且憤怒。國民黨立法院黨團總召曾銘宗回應，夏立言此行是為了解台商、台生面臨的問題，沒有任何政治性的議題，希望不要為了模糊焦點刻意抹黑。

中共自4日起持續派遣機艦在台海周邊活動並進行聯合海空行動，在兩岸態勢升高之際，夏立言今天率團前往中國大陸訪問，引發外界關注。

民進黨立委王定宇表示，中國企圖用「一中」來把台灣問題內政化，因此對台灣來說，國家利益及人民安全要放在國際架構上才最有利；但國民黨卻配合演出，去中國拜訪，根本背叛台灣國家利益及罔顧人民安全，令人不解也讓人覺得遺憾與憤怒。

民進黨立委許智傑說，國民黨主席朱立倫、國民黨台北市長參選人蔣萬安口口聲聲說是親美，但實際動作卻是兩面手法，台灣人千萬不要被騙了，呼籲大家用選票向親共的政黨及候選人說不。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪時表示，夏立言訪陸的時程早就安排好，只是要去中國大陸了解台商、台生所面臨的問題，沒有任何政治性的議題，希望民進黨不要為了模糊焦點而刻意抹黑。

台灣民眾黨立委蔡壁如受訪時說，美國與中共對這次軍演已有默契，美國都還沒出牌的前提下，夏立言率團訪中一定會被扣紅帽子，認為此時出訪政治不正確。

時代力量立委王婉諭則在臉書指出，中共拿飛彈、共機在台海周遭威脅台灣人民，此刻國民黨前往中國不談政治議題，難不成是特地去泡茶觀光聊天嗎，呼籲國民黨不要自甘成為中共的打手，欺壓台灣人民。

台灣基進發布新聞稿指出，國民黨此刻的舉動，不僅背離台灣利益，更可能對國際釋放錯誤訊息，也製造台灣內部分化。（編輯：翟思嘉）1110810