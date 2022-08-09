夏立言將率團訪陸 陸委會：連日軍演非交流時機

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（中央社記者沈朋達台北9日電）國民黨副主席夏立言將率團前往中國大陸訪問。陸委會表示，中共連日「攻台式軍演」侵犯主權，此時絕非政黨等人士赴陸交流妥當時機，出訪恐混淆國際社會對台灣面臨威脅的認知。

中共4日起持續在台海周邊實施大規模軍事行動，兩岸態勢升高。值此之際，傳出國民黨副主席夏立言明天將率團前往中國大陸訪問。

大陸委員會今天晚間以書面方式表示，依據兩岸條例等規定，夏立言自陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可的管制期限，惟赴陸仍須依法向原機關申報；陸委會已收到國民黨大陸事務部來函申報相關赴陸事宜。

陸委會說，鑒於中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯中華民國主權，此時絕非政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成國內爭議不安、民眾高度疑慮及影響國內團結，更將混淆誤導國際社會對台灣面對威脅挑戰的認知。

陸委會說，政府雖已沒有權限禁止夏立言等人赴陸，但陸委會仍在第一時間向國民黨方面表達勸阻，並盼此刻朝野團結一致，共同合作面對中共全面性、系統性的危害。

陸委會強調，中共慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與台灣人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。

陸委會呼籲中國國民黨再次考量暫緩前往，倘仍舊堅持赴陸，應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達台灣強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統、迫談」的陷阱。

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陸委會也再次抗議中共在台灣周邊持續軍演、威脅台灣人民生命財產安全，並侵害台海及區域安全情勢，「這是對全球民主的公然挑釁，更嚴重違反國際法及聯合國憲章的和平原則，國際社會及台灣人民均強烈反感。」

陸委會再次提醒國人進行兩岸交流應注意中共圖謀常態化侵犯台灣的意圖與目的，遵守相關規範，切勿附和中共立場，以維護台灣整體利益。（編輯：張淑伶）1110809