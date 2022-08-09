夏立言10日率團訪陸 關心台商不談政治

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨副主席夏立言明天率團前往中國大陸訪問，知情人士今天表示，此行自6月開始安排規劃，與中共軍演無關，主要是去關心台商在疫情下遭遇的問題，從未規劃要與對岸談政治問題。

中共自4日起持續派遣機艦在台海周邊活動並進行聯合海空行動，而在兩岸態勢升高之際，現在傳出國民黨副主席夏立言明天將率團前往中國大陸訪問，引發關注。

國民黨內知情人士指出，夏立言明天將率團搭機前往廈門，此行主要是去關心在中國大陸的台商，行程全部都在台商聚集的長江三角洲及珠江三角洲，訪團沒有要去北京，國民黨也從未規劃要與對岸談政治問題。

該人士表示，此行是從6月就開始安排，原本規劃7月海峽論壇時就要赴陸，但因疫情而暫緩至今。

知情人士指出，這兩年因疫情關係，在中國大陸的台商很痛苦，民進黨政府等於完全不管台商的狀況，所以國民黨希望到當地，實際了解台商遭遇的問題，同時國民黨也向陸委會表達，如果陸委會同意，訪團返台後，將向陸委會說明，並把台商意見轉達給政府。

中國國民黨內設有大陸事務部，為國民黨主管大陸及兩岸相關事務的單位，同時也長期關注在中國大陸的台商所遭遇的問題，並提供相關服務。（編輯：林興盟）1110809