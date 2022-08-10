夏立言訪中國 侯友宜：值得商榷

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中國對台軍演之際，國民黨副主席夏立言率團訪問中國，新北市長侯友宜（圖）10日到台北市出席「天下城市高峰論壇」時受訪表示，對黨中央的規劃不是很清楚，此刻要去參訪對岸「值得商榷」。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國攝 111年8月10日

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（中央社記者王鴻國新北10日電）中國對台軍演之際，國民黨副主席夏立言率團訪問中國，新北市長侯友宜今天表示，此刻要去參訪對岸「值得商榷」。

侯友宜上午到台北市出席「天下城市高峰論壇」時接受媒體聯訪，媒體詢及怎麼看對岸還在軍演的時候，國民黨副主席夏立言率團訪問中國的問題。

侯友宜表示，他對黨中央的規劃不是很清楚，不過在現階段對岸對台海做一個封鎖式的軍事演練，國內大家必須團結在一起，共同面對，此時此刻要去參訪對岸，其實此行是「值得商榷」的。

國民黨新北市議員參選人吳訓孝及呂家愷等人都參與「停止出訪、聆聽民意」連署活動，希望黨中央在重要時刻，作出關鍵的選擇。（編輯：李錫璋）1110810