夏立言訪中 蔣萬安：了解台商台生困難 保持對話

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國民黨台北市長參選人蔣萬安10日上午到萬華雙福宮參香祈福，並協助發放愛心物資。中央社記者鄭清元攝 111年8月10日

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）國民黨副主席夏立言今天率團訪中，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，是因為接到很多台商反映，標有ROC台灣的貨品無法出貨、損失慘重；並批民進黨拿不出辦法，對手陳時中怎麼不大力批判、要中央硬起來解決。

中共自4日起持續派遣機艦在台海周邊活動並進行聯合海空行動，在兩岸態勢升高之際，夏立言今天率團前往中國大陸訪問，引發外界關注。

蔣萬安今天出席雙福宮愛心物資發放活動，會前接受媒體聯訪時表示，黨出訪是接到很多台商的陳情，貨品因標有ROC台灣就無法出貨、損失慘重，但民進黨「全體靜音」拿不出辦法。

蔣萬安表示，這次黨出訪就是去了解台商與台生等遇到的困難，保持兩岸對話空間，看是否能通過民間力量協助。

蔣萬安並批評民進黨台北市長參選人陳時中，既然一直說自己對中央最有辦法，怎麼不趕快大力批判、要中央硬起來，替人民討公道。

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此外，媒體追問民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，蔣萬安說，台大說明很清楚，而陳時中顯然就是在切割林智堅，「看到口中的盟友出現狀況，就趕快下車，這是一個比較聰明的作法。」

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅抄襲並撤銷碩士學位，陳時中今天最新回應，學術倫理是專業問題，應在體制內解決，林智堅還是盟友。（編輯：張銘坤）1110810