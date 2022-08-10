更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

夏立言訪中 蔣萬安：了解台商台生困難 保持對話

2022/8/10 12:57（8/10 13:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市長參選人蔣萬安10日上午到萬華雙福宮參香祈福，並協助發放愛心物資。中央社記者鄭清元攝 111年8月10日
國民黨台北市長參選人蔣萬安10日上午到萬華雙福宮參香祈福，並協助發放愛心物資。中央社記者鄭清元攝 111年8月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北10日電）國民黨副主席夏立言今天率團訪中，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，是因為接到很多台商反映，標有ROC台灣的貨品無法出貨、損失慘重；並批民進黨拿不出辦法，對手陳時中怎麼不大力批判、要中央硬起來解決。

中共自4日起持續派遣機艦在台海周邊活動並進行聯合海空行動，在兩岸態勢升高之際，夏立言今天率團前往中國大陸訪問，引發外界關注。

蔣萬安今天出席雙福宮愛心物資發放活動，會前接受媒體聯訪時表示，黨出訪是接到很多台商的陳情，貨品因標有ROC台灣就無法出貨、損失慘重，但民進黨「全體靜音」拿不出辦法。

蔣萬安表示，這次黨出訪就是去了解台商與台生等遇到的困難，保持兩岸對話空間，看是否能通過民間力量協助。

蔣萬安並批評民進黨台北市長參選人陳時中，既然一直說自己對中央最有辦法，怎麼不趕快大力批判、要中央硬起來，替人民討公道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，媒體追問民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，蔣萬安說，台大說明很清楚，而陳時中顯然就是在切割林智堅，「看到口中的盟友出現狀況，就趕快下車，這是一個比較聰明的作法。」

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅抄襲並撤銷碩士學位，陳時中今天最新回應，學術倫理是專業問題，應在體制內解決，林智堅還是盟友。（編輯：張銘坤）1110810

蔣萬安
林智堅論文爭議 蔣萬安：陳時中應說明為何幫忙背書 蔣萬安稱捍衛中華民國主權 批北京繼承說荒謬
林智堅
林智堅論文風波 柯文哲：只能用醜陋形容 林智堅：學倫會決議難接受 仍相信台大教育精神
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族