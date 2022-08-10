共軍射彈日國民黨報備訪陸 政府憂中共鋪陳宣傳

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國民黨副主席夏立言（中）10日率團前往中國大陸訪問，他表示，很多人對他這次赴陸有意見，可是也有很多人支持他去，各種聲音都尊重，強調現在就是做該做的事，去大陸關懷台灣民眾，是應該做的事。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月10日

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（中央社記者沈朋達台北10日電）國民黨副主席夏立言今率團訪陸。據了解，陸方邀請下，國民黨才在軍演敏感時機訪陸，並於共軍飛彈飛越台灣的4日向陸委會報備。政府擔心陸方正在鋪陳宣傳，分化台灣社會。

2名知情人士向中央社表示，大陸委員會是在4日收到國民黨大陸事務部申報的訪陸行程。那是美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台隔天，中國人民解放軍開始在台海周邊大規模軍演，並發射彈道飛彈穿越台灣上空的日子。

一名熟悉台商圈的人士說，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國民黨今年未能前往大陸參加海峽論壇，近期一直有規劃要赴陸探訪台商。但選在這個敏感時機前往，是因中國大陸國務院台灣事務辦公室邀請，國民黨也感「無奈」。

他說，國民黨若要關心台商，任何時候都可以。而陸方在此時邀訪，可能有急迫性，推測台辦系統或許正鋪陳新的對台宣傳。

在夏立言出訪之日，北京今天上午發布了「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。官媒新華社引述中共中央台辦發言人說，「面對新形勢，有必要發表新的國家統一白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀」，當中重申爭取和平統一，同時不承諾放棄使用武力。

北京曾於1993年與2000年發表「台灣問題與中國的統一」、「一個中國的原則與台灣問題」白皮書。

一名兩岸人士則說，中國大陸對台的統戰分化已有前例。2005年北京制定「反分裂國家法」引起台灣社會抗議時，也曾邀請支持北京論述的人士背書。

他說，在中共對台嚴重軍事威脅和複合性施壓之際，國民黨前往大陸的時機「至為不當」，不僅可能對台灣民心士氣團結有不良影響，也可能誤導國際社會對台灣面臨威脅的認知，因此第一時間就勸阻訪陸。

夏立言雖曾任陸委會主委，但已逾赴陸應經審查許可的管制期限，目前赴陸則須向陸委會申報。

國民黨表示，訪團此次行程集中在台商聚集的長江三角洲和珠江三角洲，不會去北京，也未規劃談政治問題。

對於此行是否可能與中國大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一，或海峽兩岸關係協會會長張志軍等人士會面，夏立言今早在機場受訪時說，若「當地主人」希望會面，也客隨主便，不會排斥。（編輯：呂佳蓉）1110810