軍演之際北京發布對台白皮書 稱美國打台灣牌危害台海和平

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（中央社台北10日電）北京當局今天發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，重申「台灣是中國的一部分」，以及「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，但不承諾放棄使用武力。

白皮書表示，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，非針對台灣同胞」。若台獨或外部勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台、共軍連日來在台灣周邊軍演之際，中國國務院台灣事務辦公室與國務院新聞辦公室上午聯合發表「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。

白皮書全文1萬3000多字，分為前言、5項內容與結語，闡述中共18大以來，北京對台的基本方針與有關政策。

5項內容分別為：台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變；中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一；祖國完全統一進程不可阻擋；在新時代新征程上推進祖國統一；實現祖國和平統一的光明前景。

其中，「台灣是中國的一部分不容置疑也不容改變」部分宣稱，「1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府」、「中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」。

「中國共產黨堅定不移推進祖國完全統一」部分細數中共歷屆領導人對台政策，並以最多篇幅介紹中共總書記習近平在中共18大後的對台政策，包含實現「馬習會」。

「祖國完全統一進程不可阻擋」部分連結中國統一與中華民族復興的意義，並且批評民進黨政府堅持台獨與外部勢力打「台灣牌」，「民進黨當局的謀『獨』行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙」。

「新時代新征程上推進祖國統一」重申北京堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，以及以和平方式實現「祖國統一」，是解決台灣問題的第一選擇。

白皮書強調「和平統一，是平等協商、共議統一」，兩岸長期存在的政治分歧是影響兩岸關係行穩致遠的根本原因，「總不能一代一代傳下去」。兩岸協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可靈活多樣；願意在一個中國原則和「九二共識」基礎上，同台灣各黨派、團體和人士就解決兩岸政治分歧問題展開民主協商，共商推動和平統一。

白皮書也指，美國打「台灣牌」，嚴重危害台海和平穩定，妨礙中國政府爭取和平統一的努力，嚴重影響中美關係健康穩定發展。若任其發展下去，必將導致台海形勢緊張持續升級，給中美關係造成顛覆性的巨大風險。美國應恪守一個中國原則，以實際行動履行不支持台獨的承諾。

對於這份白皮書，新華社引述中共中央台辦發言人解讀，「面對新形勢，有必要發表新的國家統一白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀」；又指白皮書能夠展現中共與中國政府「願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的立場和態度」。

這份白皮書之前，北京曾分別於1993年與2000年發表「台灣問題與中國的統一」、「一個中國的原則與台灣問題」白皮書。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110810