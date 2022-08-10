中共再提對台白皮書 陸委會：一廂情願罔顧事實

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（中央社記者沈朋達台北10日電）北京今公布「台灣問題與新時代中國統一事業 」白皮書，否定台灣主權，談及統一後規劃。陸委會批該文一廂情願罔顧事實，兩岸互不隸屬、台灣堅拒一國兩制才是台海現狀和事實。

中國大陸當局今天公布「台灣問題與新時代中國統一事業 」白皮書，是繼1993年和2000年後，陸方第3度就台灣議題發布白皮書，內容從國際法方面否定台灣主權地位，並大談統一後的政治安排。

大陸委員會今天傍晚發布新聞稿表示，中共在連日對台無所不用其極的武力威逼壓迫下，發布所謂對台白皮書，陳述違反國際法及兩岸事實的促統舊調，陸委會對此表達嚴正抗議。該文通篇充斥「一廂情願、罔顧事實」的謊言，誆稱所謂統一後發展前景，對侵犯台灣主權的粗暴行徑推諉其過。

陸委會說，北京當局此種粗糙拙劣的政治操作，更凸顯其妄圖以武力侵犯、破壞台海及區域和平的蠻橫思維格局，也印證中共長期失敗僵化的對台工作侷限。

陸委會嚴正聲明，台灣堅持「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」，這才是當前的台海現狀與事實。

陸委會強調，中華民國是主權國家，中共政權從未一日治理過台澎金馬，其以扭曲事實的「一個中國原則」，錯誤引用聯合國憲章，妄稱對台主權、挑戰國際秩序，已遭到國際社會及眾多民主國家的嚴厲譴責與堅決反對。

陸委會說，這份白皮書所謂新時代「對台總體方略」等舊調，只是為了在中共「二十大」前對內交代，一貫扯謊的宣傳伎倆。北京當局自欺欺人描繪台灣發展路徑，只是徒勞枉然，台灣人民更極度反感，主流民意早已堅定拒絕「一國兩制」，台灣前途只有台灣2300萬人有權決定，絕不接受專制政權所設定的兩岸終局。

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陸委會指出，民主台灣是區域負責任的一方，中共才是製造區域風險危機的最大問題。正告北京當局立即停止對台武力威脅與散布虛假陳述；應清楚體認台灣堅持自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志等「四個堅持」的主張與底線。

陸委會說，政府審酌評估情勢、堅守民主自由防線，呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權軍事冒進、不負責任的嚴重挑釁。（編輯：張淑伶）1110810