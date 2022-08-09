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美日澳外長聲明一中政策加註「適用情況下」 中國跳腳

2022/8/9 10:46（8/9 11:29 更新）
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美國國務卿布林肯（左）、澳洲外交部長黃英賢（中）與日本外務大臣林芳正（右）5日召開戰略對話。（圖取自facebook.com/Mofa.Japan）
美國國務卿布林肯（左）、澳洲外交部長黃英賢（中）與日本外務大臣林芳正（右）5日召開戰略對話。（圖取自facebook.com/Mofa.Japan）
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（中央社台北9日電）美日澳於東協外長會議期間發表聯合聲明，提及一中政策並後綴「適用情況下」（where applicable）的字眼，中國外交部8日說，給一中原則加前綴、後綴都是非法無效，掏空一中原則。

在柬埔寨首都金邊舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議5日落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢與日本外務大臣林芳正於會議期間發表聯合聲明。

當中就目前共軍軍演嚴重影響國際和平穩定表達關切，並重申美日澳對台灣秉持一中政策與基本立場沒有改變，不過聲明原文在一中政策後出現「適用情況下」（where applicable）的文字。

據新華社報導，中國外交部發言人汪文斌8日在記者會中表示：「個別國家給一個中國原則加上各種前綴、後綴，試圖歪曲、虛化、掏空一個中國原則，是非法、無效的，中方對此堅決反對。」

汪文斌重申一中原則三段論老調，還奉勸各國多讀歷史，別妄圖挑戰一中原則。

中共藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）踩紅線而發動一波又一波的圍台軍演，引發國際關切與關注，紛紛呼籲維持台海局勢穩定的重要性。

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像是上週七大工業國集團（G7）外交部長與歐盟外交政策高級代表也曾就穩定台海局勢發表聯合聲明，並且提及一中政策時同樣後綴where applicable。

但中國態度強硬蠻橫，甚至以粗鄙措辭，抨擊G7與歐盟發表的聯合聲明「就是現實中萬惡無恥的活生生標本」、「世界上為什麼有那麼多戰爭動盪不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110809

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