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美澳外交高層會晤 重申致力維繫台海和平穩定

2022/8/8 22:48（8/8 23:11 更新）
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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）中共近日在台灣周圍軍演引發國際關注，美國副國務卿雪蔓今天與澳洲外交高層會晤，批評北京近來行徑破壞國際和平穩定，重申會致力維繫台灣海峽的和平與穩定。

為制衡中國影響力，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）以紀念第二次世界大戰瓜達卡納島戰役80週年為由，8月3日至9日率團訪問薩摩亞、東加、索羅門群島、澳洲及紐西蘭等太平洋島國，盼強化美國區域連結。

雪蔓今天來到澳洲，相繼與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、外交暨貿易部（DFAT）秘書亞當斯（Jan Adams）舉行雙邊會談。除討論烏克蘭、英美澳防衛聯盟AUKUS外，雙方也觸及台海情勢。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稍早發出的會議摘要，在兩場會議中，美澳外交高層皆談論到中國近來「破壞國際和平與穩定」的行徑，重申會致力維繫台海和平及穩定。他們也強調支持自由開放的印太區域。

雪蔓昨天在索羅門群島，與同樣赴索國出席瓜達卡納島戰役80週年活動的紐西蘭國防部長韓奈爾（Peeni Henare）舉行場邊會談。雙方同樣在會中談論中國近來行徑，強調維繫台海和平及穩定的重要性。（編輯：高照芬）1110808

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