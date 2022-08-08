美凝聚太平洋島國抗中勢力 友邦馬紹爾聲明挺台

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）美國近日積極集結太平洋島國抗中勢力，台灣在太平洋的友邦馬紹爾群島共和國昨天發表聲明挺台，強調馬國是台灣真正盟友，並譴責近期台海爆發的軍事行動，將破壞整個印太區域和平穩定。

馬紹爾群島共和國常駐日內瓦聯合國代表團在推特（Twitter）發文指出，馬紹爾群島共和國是中華民國（台灣）的真正朋友和盟友，馬國重申其承諾，將致力維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海內外的和平與穩定。

推文強調，馬紹爾群島譴責近期在台海發生的軍事行動，此舉恐將破壞台海及整個印太地區的和平與穩定，馬國鼓勵通過建設性對話解決爭端，並應透明化以防止誤解。

面對中國日益增長的影響力，美國盼強化區域連結。正在太平洋島國區域訪問的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）6日表示，美國總統拜登（Joe Biden）9月底將於白宮舉辦太平洋島國領導人峰會。

索羅門群島今年初和中國敲定一份安全協定，引發美國、澳洲、紐西蘭、日本、以及部份鄰近的太平洋島國關切。

美國正在太平洋地區頻繁展開外交之旅，尋求盟邦對抗愈來愈專斷的中國。華府先前宣布要在太平洋地區新設外交使館，近幾個月也頻繁在此地區發聲，增加能見度。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾在今年2月造訪斐濟，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）最近也透過視訊向太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）發表指標性演說。

馬紹爾總統柯布亞（David Kabua）今年3月首度訪問台灣。馬國與美國外交關係密切，美國依據「自由聯合協定」（COFA），提供馬國財政援助外，及負責馬國國防及安全事務。（編輯：翟思嘉）1110808