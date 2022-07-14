索羅門群島：不會允許境內設外國基地

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（中央社斐濟首都蘇瓦14日綜合外電報導）索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天表示，由於擔心成為「軍事攻擊」目標，索羅門不會讓外國軍事基地進駐。太平洋多國領導人正小心應對中國對此地區的安全野心。

法新社報導，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）正參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）高峰會。這是索羅門群島今年稍早與中國簽署具爭議的安全協議以來，太平洋地區領導人首次會面，但相關細節尚未對外公布。

中國與索羅門群島的安全協議引發太平洋地區國家的擔憂，認為這可能導致北京在索羅門群島建立永久性軍事存在，但兩國都否認這樣的計畫。

蘇嘉瓦瑞告訴紐西蘭太平洋廣播電台（RNZ Pacific），建立外國軍事基地，將使索羅門群島成為太平洋的「敵人」。

蘇嘉瓦瑞說，一個基地「也將使我們的國家和人民成為潛在軍事打擊目標，索羅門群島政府永遠不會允許國家和人民成為軍事目標」。

蘇嘉瓦瑞昨天與澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）首次會晤時，也做出類似保證。

在太平洋島國論壇高峰會期間，安全議題以及中美在太平洋地區的競爭成為各界關注焦點。美國已宣布在這個地區推動重要外交行動，將投入更多資金與增設使館。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110714