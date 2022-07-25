美副國務卿與駐澳大使8月訪索羅門 父親皆有淵源

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國副國務卿雪蔓和美國駐澳洲大使卡洛琳．甘迺迪計劃下個月訪問索羅門群島。她們的父親曾於第二次世界大戰期間在當地打過仗，美國如今則與戰略對手中國爭奪區域影響力。

路透社報導，一名國務院高階官員今天說，雪蔓（Wendy Sherman）8月6日到8日率領代表團訪問期間，將紀念瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80週年，並會晤高層官員「強調美國與索羅門群島之間的持久關係」，同時計劃在首都荷尼阿拉（Honiara）重開美國大使館。

在華府加強抗衡中國的外交攻勢之際，雪蔓將是最新一位訪問太平洋地區的美國高層官員。

除了卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy），雪蔓的代表團成員將包括印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）和太平洋陸戰隊司令魯德（Stephen Rudder）。

這名國務院官員說，此行對雪蔓個人而言也將具意義，因為她的父親曾是陸戰隊員，在二戰期間同盟國部隊與日軍於1942年8月展開的瓜達卡納島戰役中受傷。

卡洛琳．甘迺迪的父親是美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy），二戰期間擔任巡邏艇艇長時曾參加索羅門群島戰役。

雪蔓訪問荷尼阿拉時，將分別在美國和所羅門群島舉辦的紀念儀式上發表談話，也將出席索羅門群島和日本主辦的紀念活動。

官員說：「這些活動將表彰參加瓜達卡納島戰役戰士的奉獻與犧牲，包括美國和盟軍、索羅門群島人民和日本人民。」

國務院發言人表示，華府尋求「大幅深化與太平洋島國的交流」，開啟新的篇章，致力於短期和長期合作，共同解決他們所面臨的最緊迫問題，還說雪蔓此行反映美國對於這個區域的深度投資。

中國一直在尋求與渴望外資的太平洋島國提升經濟、軍事和警務關係。華府則強調與太平洋的歷史淵源，尤其是二戰期間共同的犧牲，並且矢言投入更多資源。（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1110725