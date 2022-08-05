日本外相林芳正出席東亞高峰會 譴責中國軍演

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（中央社記者楊明珠東京5日專電）日本外務大臣林芳正今天出席東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議演說時言及台灣局勢，譴責中國4日發射彈道飛彈等的軍事演訓行動，要求中國立刻停止軍演。

日本放送協會（NHK）報導，東南亞國家協會（ASEAN）外長會3日在柬埔寨首都金邊召開。輪值主席國柬埔寨今天舉辦東亞高峰會和東協區域論壇的圓桌全體會議，與會者包括東協10國，以及美國、中國、俄羅斯、日本、英國和澳洲等國。

林芳正演說時言及台灣局勢。他表示，中國實施軍演發射的彈道飛彈落在包含日本專屬海域在內的日本近海，這是攸關日本安全保障及人民安全的重要問題，強烈譴責中國的行動。

林芳正強調，中國的行動對地區及國際社會的和平穩定帶來嚴重的影響，要求中國即刻停止軍演。

他還指出，中國海警局的公務船頻頻航行在釣魚台周邊海域入侵「領海」。在東海地區，中國持續且加強侵害日本的主權。此外，對於中國在區域實施經濟威脅一事，日本也表達強烈的反對。

針對烏克蘭局勢，林芳正嚴厲譴責俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略。林芳正說：「任何以武力片面改變現狀的嘗試，在包含亞洲在內的世界各地都絕對不被允許。」日本強烈要求俄羅斯即刻停止對烏克蘭的侵略。

日本外務省表示，原本出席會議的中國外交部長王毅和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在林芳正發表演說時相繼退席，兩人在其他房間舉行了約40分鐘的會談。

會談後，王毅被NHK問及有關台灣局勢的問題時答說：「堅持一個中國，反對台獨勢力。」

王毅昨天原定與林芳正會晤，卻以不滿七大工業國集團（G7）外長發表共同聲明憂慮中國強化施壓台灣為由，臨時取消會談。（編輯：高照芬）1110805