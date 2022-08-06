美澳日外長重申維護台海和平 促中國立即停止軍演

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國、澳洲與日本外交部長在柬埔寨金邊舉行三邊對話後發出聲明，對中國連日大規模軍演影響國際和平穩定的行動表示關切，敦促中國立即停止軍演，並重申致力於維護台海和平穩定。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本外務大臣林芳正利用東南亞國家協會（ASEAN）外長會議在柬埔寨首都金邊舉行之際，召開三邊戰略對話，會後並發表聲明。

3國外長表示致力於深化澳洲、日本與美國間的三邊夥伴關係，以推進自由開放印太區域。強調三邊夥伴關係建立在不可動搖的共同利益與價值觀基礎上，包括對自由、法治、人權、主權與領土完整的承諾，在不訴諸武力威脅或使用武力的情況下和平解決爭端，以及確保航行與飛越自由。

外長們也重申致力於維護台海和平穩定，美、日、澳期望透過外交途徑避免誤判風險。

對中國近來採取包括大規模軍事演習等嚴重影響國際和平穩定的行動，外長們表達關切，也譴責中國發射的彈道飛彈有5枚落在日本專屬經濟區（EEZ），加劇緊張局勢並破壞區域穩定。

外長們敦促中國立即停止軍事演習，並表示澳洲、日本與美國對台灣採行的一中政策與基本立場沒有改變。

外長們也重申支持東協中心地位的決心，以及太平洋島國作為區域夥伴的重要性。（編輯：周永捷）1110806