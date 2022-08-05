BBC記者：飛彈落日本經濟海域 東京也捲入兩岸衝突

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）中國對台灣軍演據稱發射飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ），英國廣播公司（BBC）中國特派麥迪文警告，日本現已「捲入這場衝突」，北太平洋地區將出現進一步緊張情勢。

麥迪文（Stephen McDonell）告訴新聞節目「BBC早餐」（BBC Breakfast）：「看來我們今天會見到更多這樣的實彈演習。」

他說：「由於那些飛越台灣的飛彈落在了日本附近、日方自稱的經濟區，日本因此被捲入這場衝突。」「情勢肯定升級了。」

日本防衛省稱，中國在台灣周圍發射的飛彈，有5枚落入日本的專屬經濟區。而據共同社報導，日本外務事務次官森健良說，日方已透過外交管道向中方提出強烈抗議。

麥迪文說：「現在有趣的是，『解放軍是否每年都要進行這些演習？他們每年都要包圍台灣嗎？』若是這樣，情勢肯定已經改變。」

他說：「不過有趣的是，這也讓台灣軍方和美國看到中國的能力。」「（這可以讓台灣和美國）一窺中國最終的犯台計畫，並做出相應計畫。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110805