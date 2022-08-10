夏立言訪中 陸委會：勿墮以武促統迫談陷阱

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（中央社記者沈朋達台北10日電）對於國民黨副主席夏立言今天率團訪陸，陸委會表示非常遺憾，並再次呼籲國民黨避免落入中共統戰和「以武促統迫談」的陷阱，以維護台灣利益。

大陸委員會今天下午以書面方式表示，正當中共對台嚴重軍事威脅與極限施壓，大敵當前，台灣全民團結一致、國軍夙夜匪懈、國際同聲譴責之際，對中國國民黨不聽勸阻仍執意訪中，陸委會表達非常遺憾，再次呼籲國民黨要避免落入中共統戰與其「以武促統迫談」的陷阱，以維護台灣整體利益。

陸委會強調，中共慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與台灣人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。

陸委會呼籲中國國民黨赴陸應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達台灣強烈反對其對台粗暴武力的真實民意。

陸委會也再次抗議中共在台灣周邊持續軍演、威脅台灣人民生命財產安全，並侵害台海及區域安全情勢，這是對全球民主的公然挑釁，更嚴重違反國際法及聯合國憲章的和平原則，國際社會及台灣人民均強烈反感。

陸委會再次提醒相關人士進行兩岸交流，應注意中共圖謀常態化侵犯台灣的意圖與目的，遵守政府相關規範，切勿附和中共立場，以維護台灣整體利益。

夏立言 夏立言小檔案 1950年生

學歷：

英國倫敦大學學院法律碩士

牛津大學法律研究所碩士

國立政治大學外交研究所碩士

輔仁大學法律系

英國倫敦大學學院法律碩士 牛津大學法律研究所碩士 國立政治大學外交研究所碩士 輔仁大學法律系 經歷：

行政院陸委會主委

國防部軍政副部長

駐印尼代表

外交部政務次長

駐印度代表

駐紐約辦事處處長

外交部國際組織司司長

駐加拿大代表處副代表

外交部駐美國代表處政治組組長

外交部新聞文化司副司長 看更多 關閉 今天率團前往中國大陸訪問，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、以及智庫董事高思博等。

據國民黨公布行程，此行將走訪包括福建、浙江及珠三角、長三角地區，是台人在陸工作、生活及求學集中之地，預計於10日出發，21日結束隔離後開始僅有7日的緊湊行程，並於27日返台。

目前公布的行程未安排赴北京，國民黨也表示不會「會見大官」。不過夏立言稍早受訪時表示，若「當地主人」希望會面，也客隨主便，不會排斥。（編輯：曹宇帆）1110810