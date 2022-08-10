藍青壯派憂難獲民眾支持 連署促夏立言停止登陸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨副主席夏立言今天率團前往中國大陸訪問，引發黨內部分青壯派異議。多位年輕議員以及參選人認為中共軍演持續進行，在可能侵犯中華民國領土之際，無合理說法讓人民支持國民黨作為，因此連署呼籲停止出訪。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，4日起持續對台軍演，夏立言今天率團前往中國大陸訪問，引發爭議。

除黨外批評聲浪之外，國民黨屏東縣議員黃明賢與彰化縣議員曹嘉豪等人發起連署，提出三項理由呼籲停止出訪，包括此時未有民意要求兩岸協商討論，易被有心人操弄失去正當性；中共軍演持續進行，在可能侵犯中華民國領土之際，無合理說法讓人民支持國民黨作為；國民黨當下應著眼對內完善共識、對外為中華民國發聲和尋求協助。

參與連署的國民黨台北市議員參選人詹為元受訪表示，兩岸緊張的時刻，任何出訪行為都容易被扭曲、誤解，因此黨內青壯派議員、參選人發起這次連署，希望黨中央暫緩這次出訪行程。兩岸關係固然重要，但不應該繼續當民進黨的煞車皮，兩岸關係的問題應由執政者解決，黨中央應審慎判斷出訪的時機。

國民黨新北市議員參選人呂家愷表示，兩岸如此緊張，民進黨應負起最大的責任，這份連署不是反對兩岸交流，但交流可以有很多形式，國民黨應三思而後行；這份連署代表著黨內不同聲音，一個黨有多元不同的聲音，相信對黨的發展，永遠都是好事。

對此，國民黨副發言人楊智伃受訪表示，這代表一部份的民意與想法，已一一致電，說明夏立言此行是以關心台商為主。

文傳會副主委、台北市議員王鴻薇則說，總統蔡英文曾說軍演是沒有必要的反應，台灣對建設性對話持開放態度，所以蔡總統也希望兩岸能有對話；此時兩岸情勢緊張，台商有許多事情需要反映，國民黨去關懷、傾聽台商的聲音，這有什麼不對，「國民黨又不是去訪問發射飛彈的人」。

前文傳會主委、國民黨桃園市議員參選人凌濤也說，在兩岸兵凶戰危之時，陸委會應發揮功能，趕快了解台商、台生等受影響者，不要又再將這些善意的關心、善意的做法抹紅。（編輯：翟思嘉）1110810