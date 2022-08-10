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夏立言赴陸訪問 朱立倫：越困難越不能放棄交流

2022/8/10 15:03（8/10 15:22 更新）
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國民黨副主席夏立言10日率團訪問中國，引發各界質疑。國民黨主席朱立倫（圖）下午在中常會表示，國際社會與總統蔡英文都希望兩岸能夠和平、持續對話，因此，越是困難的時候，越是不能放棄交流、不能放棄和平；國民黨盼讓兩岸能夠持續對話交流、不要衝突對抗，甚至兵戎相見。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
國民黨副主席夏立言10日率團訪問中國，引發各界質疑。國民黨主席朱立倫（圖）下午在中常會表示，國際社會與總統蔡英文都希望兩岸能夠和平、持續對話，因此，越是困難的時候，越是不能放棄交流、不能放棄和平；國民黨盼讓兩岸能夠持續對話交流、不要衝突對抗，甚至兵戎相見。中央社記者王飛華攝 111年8月10日
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）國民黨副主席夏立言今天率團赴陸訪問，黨主席朱立倫說，越是困難的時候，越是不能放棄交流，越是不能放棄和平；不必想要運用任何方式來破壞、傷害，甚至抹紅國民黨，國民黨愛台灣，都是為了民眾福祉努力。

夏立言今天率團前往中國大陸訪問，但也引發黨內的討論與反彈聲浪，朱立倫下午在中常會上表示，國民黨的立場永遠是捍衛中華民國、維護民主自由、希望兩岸和平，這是基本理念與價值。而支持國軍、大家共同保衛台灣，也是最重要的基本價值。

朱立倫說，包括國際社會，以及總統蔡英文，都希望兩岸能夠和平、持續對話交流；因此，越是困難的時候，越是不能放棄交流、不能放棄和平，國民黨的中心理念就是愛台灣，愛全體民眾的安全、福祉，喊爽是民進黨的事，犧牲安全利益，受害的是全體人民。國民黨希望讓兩岸能夠持續對話交流、不要衝突對抗，甚至兵戎相見。

朱立倫強調，不必想要運用任何方式來破壞、來傷害，甚至抹紅國民黨，國民黨愛台灣，不管親美、知日、友日，讓兩岸和平、和中、和陸也是愛台灣，都是為了台灣同胞福祉努力，大家一起加油。

朱立倫說，夏立言和大陸事務部在6月就已規劃暑假時間要到台生、台胞、台商聚集的珠三角、長三角和福建地區座談，因為疫情關係一直延宕，今天出發要10天防疫隔離，21日開始才能跟在福建、廣東、深圳、東莞、杭州、上海地區的台灣朋友們見面。

朱立倫表示，此行關心在對岸的台灣民眾，聽聽大家的心聲，傳達這段期間受到疫情影響、生活困難、求學經商遇到問題，表達台灣很多中小企業、農漁民，受到疫情或兩岸關係緊張而嚴重衝擊的心聲。

此外，國民黨中常會今天邀請到前國防部長楊念祖，針對中共軍演，進行專題報告，會後，朱立倫表示，面對敏感的兩岸關係，他認為「雙D」非常重要，包括defense，也就是堅定、堅強的國防，以及dialogue，透過對話交流，化解衝突，這些都是國民黨堅定的立場。（編輯：蘇志宗）1110810

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