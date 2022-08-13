慰留夏立言惹議 盧秀燕：他對市府協助很多

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（中央社記者蘇木春台中13日電）國民黨副主席、台中市政府國際事務委員會委員夏立言，向市府請辭委員及顧問身分，台中市長盧秀燕慰留惹議；盧秀燕表示，夏立言對市府協助很多，對方堅決請辭，因此予以尊重。

台海局勢升溫之際，夏立言訪中國大陸，引發各界討論，民進黨台中市長參選人蔡其昌及民進黨台中市議會黨團都要求中市府解聘夏立言。

中市府今天表示，夏立言昨天請辭委員與市政顧問身分，盧秀燕也表達慰留之意，但夏立言辭意甚堅，市府尊重其意願，並感謝過去對市府的諮詢與協助。

民進黨台中市議員江肇國、王立任今天透過新聞稿表示，夏立言請辭，盧秀燕還要強力慰留，讓大家更加困惑盧秀燕對於夏立言率團訪中的立場、說詞反覆，企圖雙面討好，盧秀燕的立場應該向市民說明清楚。

民進黨台中市議員周永鴻、黃守達也批評，盧秀燕到底是因為何種原因要力保夏立言擔任國際委員，連夏立言自行請辭都還強力慰留，實在令人難以接受。

盧秀燕今天下午接受媒體聯訪表示，過去幾年夏立言對中市府協助很多，因此加以慰留，希望把剩下的時間做完，但夏立言非常堅決，對此只好表示尊重，也再次謝謝對方過去幾年對市府的協助。

媒體追問慰留的原因，盧秀燕說，國際事務委員會每個委員都是義務職，都對台中市有貢獻，雖然夏立言表示要辭職，但基於人情義理要謝謝他，希望他能夠繼續效力，不過夏立言表示造成市府困擾非常不好意思，所以堅決請辭，因此市府予以尊重。（編輯：郭諭儒）1110813