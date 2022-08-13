更多編輯台推薦新聞：
台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道
運動

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活
科技

美國發現冰河時期88個人類腳印 揭北美最早原住民生活

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
夏立言訪陸
新聞專題
夏立言訪陸2/29
首頁 / 政治

夏立言訪中 朱立倫：對台灣有利、堅持做對的事

2022/8/13 13:32（8/13 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨副主席夏立言率團赴大陸訪問，黨主席朱立倫（前中）13日在新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟受訪表示，這個時機出訪雖對國民黨不利，也會影響選舉，但是對台灣是有利的，因此要堅持做對的事。前右為國民黨桃園市長參選人張善政。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月13日
國民黨副主席夏立言率團赴大陸訪問，黨主席朱立倫（前中）13日在新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟受訪表示，這個時機出訪雖對國民黨不利，也會影響選舉，但是對台灣是有利的，因此要堅持做對的事。前右為國民黨桃園市長參選人張善政。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）國民黨副主席夏立言率團赴大陸訪問，黨主席朱立倫今天出席活動時接受媒體聯訪表示，這個時機出訪雖對國民黨不利，也會影響選舉，但是對台灣是有利的，因此要堅持做對的事。

「2022義魄千秋新竹縣義民祭開幕式」今天在新埔鎮褒忠義民廟登場，朱立倫與新竹縣長楊文科、黨籍桃園市長參選人張善政、新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘等人一同出席。

朱立倫接受媒體聯訪表示，選舉是一時的，台灣若沒有是非黑白，沒有道德標準，無法教育下一代，到目前為止前新竹市長林智堅仍不肯為論文案認錯，民進黨也沒有反省。而接棒參選桃園市長的鄭運鵬在這段期間亂挺、瞎挺林智堅，不顧是非、背叛母校，應該要出面道歉。

針對國民黨副主席夏立言率團赴陸訪問，朱立倫說，事前有和專家討論，這個時機去中國大陸會對國民黨不利，對年底選舉會有影響，但若北京再繼續軍演、甚至停掉兩岸經濟合作架構協議（ECFA），台灣會損失重大，因此希望不要中斷少數交流管道。

針對林智堅今天到桃園廟宇參拜時提到張善政仍未提出市政願景。張善政受訪說，請桃園鄉親拭目以待，將會逐步端出政見。他也提到，民進黨有人在臉書分享「走了抄襲的，來了挺抄襲的」，認為鄭運鵬在整個過程一昧幫林智堅圓謊，桃園市民心中都有把尺，知道是非對錯。（編輯：李錫璋）1110813

朱立倫
朱立倫會見布魯金斯訪問團 對美中台局勢交換意見 林智堅學位遭撤 朱立倫籲蔡總統站出來支持台大
林智堅
避談林智堅論文案 管中閔：學校只處理學術 鐵三角合體 鄭運鵬：要為桃園打下勝仗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中市綠營要求解聘夏立言 市府：任期屆滿自動卸任