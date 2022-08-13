夏立言訪中 朱立倫：對台灣有利、堅持做對的事

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國民黨副主席夏立言率團赴大陸訪問，黨主席朱立倫（前中）13日在新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟受訪表示，這個時機出訪雖對國民黨不利，也會影響選舉，但是對台灣是有利的，因此要堅持做對的事。前右為國民黨桃園市長參選人張善政。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）國民黨副主席夏立言率團赴大陸訪問，黨主席朱立倫今天出席活動時接受媒體聯訪表示，這個時機出訪雖對國民黨不利，也會影響選舉，但是對台灣是有利的，因此要堅持做對的事。

「2022義魄千秋新竹縣義民祭開幕式」今天在新埔鎮褒忠義民廟登場，朱立倫與新竹縣長楊文科、黨籍桃園市長參選人張善政、新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘等人一同出席。

朱立倫接受媒體聯訪表示，選舉是一時的，台灣若沒有是非黑白，沒有道德標準，無法教育下一代，到目前為止前新竹市長林智堅仍不肯為論文案認錯，民進黨也沒有反省。而接棒參選桃園市長的鄭運鵬在這段期間亂挺、瞎挺林智堅，不顧是非、背叛母校，應該要出面道歉。

針對國民黨副主席夏立言率團赴陸訪問，朱立倫說，事前有和專家討論，這個時機去中國大陸會對國民黨不利，對年底選舉會有影響，但若北京再繼續軍演、甚至停掉兩岸經濟合作架構協議（ECFA），台灣會損失重大，因此希望不要中斷少數交流管道。

針對林智堅今天到桃園廟宇參拜時提到張善政仍未提出市政願景。張善政受訪說，請桃園鄉親拭目以待，將會逐步端出政見。他也提到，民進黨有人在臉書分享「走了抄襲的，來了挺抄襲的」，認為鄭運鵬在整個過程一昧幫林智堅圓謊，桃園市民心中都有把尺，知道是非對錯。（編輯：李錫璋）1110813