傳夏立言訪中幫募款 蔣萬安：是去了解台商困難

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）國民黨副主席夏立言訪中惹議，傳言此行是為幫國民黨台北市長參選人蔣萬安募款。蔣萬安先說「我不知道」，再說據他了解，黨中央目的在於了解台商台生等人的困難。

蔣萬安今天參訪欣欣客運木柵站，會前接受媒體聯訪，被問及夏立言選在這個時機訪中，連藍營縣市首長如台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都說不適合，還有傳言指夏立言此行正是為蔣萬安募款。

蔣萬安先說「我不知道」，就他了解與媒體報導，此行就是去了解台商、台生及創業者的困境。

媒體追問，如何看待深陷論文抄襲風波的民進黨桃園市長參選人林智堅要參選到底。

蔣萬安表示，林智堅堅持要選，又指控國民黨操作，其實「我們鬆了一口氣」，他祝福林智堅堅持到底、民進黨台北市長參選人陳時中繼續力挺，更期待看到兩人相互幫忙站台，「我選挺台大，民進黨跟陳時中選擇挺抄襲的林智堅，那我們就讓民眾自己來選擇」。

而對於民進黨台北市議員王世堅認為，民進黨主席蔡英文呼籲團結挺堅「不能是非不明、黑白顛倒」，蔣萬安表示雖然不同黨派，但要對王世堅說聲Respect，在幫派治國的民進黨內，說出堅持是非的話很不容易。

此外，有意參選的北市副市長黃珊珊傳出台北城市博覽會當天請辭，蔣萬安重申那是她個人決定，市民是不想看到行政資源被濫用、選舉過程行政不中立。

蔣萬安今天拋出成立雙北公共運輸委員會政見，表示與侯友宜討論過，將全面優化跨市公車路線，並反映業者心聲調整運價、協調台北捷運與北投機廠提供雙北公車充電，並推多元票價、上網預約座位及班次等公共運輸服務模式。

另外，將由都市高快速道路主要道路橋梁著手，優先建置人工智慧化5G交通管理系統，整合警察、交通、消防、環保、工程，第一時間處理交通事故及故障車，降低尖峰交通壅塞問題。（編輯：李錫璋）1110812