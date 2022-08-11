不便評論夏立言訪中 林明溱：讓我們平安過日子

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）對於國民黨副主席夏立言訪中、中國軍演，南投縣長林明溱今天回應媒體提問表示，夏立言出訪是黨中央決定，他不便表示意見，只希望「讓我們平安過日子」。

針對國民黨副主席夏立言出訪中國、近日中國封鎖式軍事演練，林明溱下午主持縣府中元普渡祭拜儀式後接受媒體聯訪表示，夏立言訪中是黨中央的事情，就由黨中央處理，他不便表示意見，但他希望「中國盡快結束演習，讓我們都能平平安安過日子」。

林明溱表示，除希望中國盡快結束演習，也希望副主席夏立言這趟出訪，是否也向中國反映，這樣演習下去，對台灣人民經濟、生活影響非常大，希望能立刻停止演習，也希望遭禁止輸入中國的水果、農特產品，不要再一直禁止，大家都是炎黃子孫，希望能和平相處。

對於媒體追問「夏立言訪中，很不適合嗎？」林明溱重申不便評論，「不是我們能決定，中央的決定，我不表示意見」，只希望趕快結束演習，讓台灣能過安靜、平安的日子；對於提問是否譴責軍演，林明溱話鋒一轉表示，「不講這個，我們都被美國利用」。

根據共軍東部戰區微信公眾號今天的消息，東部戰區新聞發言人施毅表示，東部戰區在台灣周邊海空域組織的聯合軍事行動成功完成各項任務；他也說，戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續展開練兵備戰，「常態組織」台海方向戰備警巡，捍衛主權。（編輯：陳仁華）1110811