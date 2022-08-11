夏立言訪中令國際困惑 蔡其昌：國民黨應說清楚

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國民黨副主席夏立言率團訪中惹議，民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）11日在台中大里受訪表示，中國近期軍演恐嚇台灣意圖明顯，當國人正在守護家園時，不知道國民黨這個動作代表什麼，讓國際上關心台灣的國家也很困惑，國民黨應該跟大家說清楚、講明白。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月11日

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（中央社記者蘇木春台中11日電）國民黨副主席夏立言昨天出訪中國引發外界爭議，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，不知道國民黨這個動作代表什麼，讓國際上關心台灣的國家也很困惑，國民黨應該說清楚。

台海局勢升溫之際，夏立言昨天率團前往中國訪問，引發爭議。由於夏立言為台中市政府國際事務委員會委員，台中市長盧秀燕今天表示，正值中國大陸演習威脅台灣之時，她認為這時候率團出訪「時機不宜、徒增困擾」。

蔡其昌今天到大里出席活動接受媒體聯訪時表示，中國在台灣周邊進行軍事演習，用恐嚇方式威脅台灣意圖非常明顯，當國人正在守護家園時，不知道國民黨這個動作代表什麼、想要表達什麼，讓國際上關心台灣的國家也很困惑，國民黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕都應該跟大家說清楚。

蔡其昌說，沒有人會說去中國就是親中，台灣人有百萬、千萬的人去過中國，其他人不會被說親中，但因為現在對岸飛彈都已經打到家門口，這時候還要出訪，會讓台灣的國際形象遭受打擊，這才會讓大家質疑，而且不只綠營質疑，藍營很多人也都提出質疑。

媒體提問蔡其昌是否有經營中國通訊軟體「微博」帳號，蔡其昌說，當初辦帳號是要宣揚台灣的民主自由、人權與法治價值，但對岸無法讓他像在台灣一樣暢所欲言，因此帳號已經關閉。

針對台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲，撤銷他的碩士學位，蔡其昌表示，事情真相只有一個，程序上應該讓林智堅做最好的說明，程序上若沒有正義，就會引來很多紛爭，是非對錯就沒有辦法讓大家明白清楚。（編輯：陳仁華）1110811