侯友宜稱夏立言訪中值得商榷 林佳龍：閃躲迴避

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（中央社記者高華謙新北11日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍今天表示，國家安全不容犧牲妥協，新北市長侯友宜稱中國國民黨副主席夏立言此時此刻訪問中國「值得商榷」，是在閃躲迴避、沒有立場。

台灣客社社長陳彩仁上午與近百名客家社團領袖幹部在林佳龍競選辦公室舉行「林佳龍後援會」成立記者會，林佳龍表示，大家支持他就是地方選舉不只是地方選舉，俄烏戰爭中基輔市長挺身對抗就相當具代表性。

他說，台灣是大家的台灣，不能出賣，而中國近日升高衝突，侯友宜是最大直轄市長，未來可能角逐總統選舉，應與台灣人站在一起，卻稱夏立言此時此刻率團訪中「值得商榷」，也應說清楚「商榷」內容為何？是否贊成國民黨主席朱立倫派團去中國？

陳彩仁表示，中國人民解放軍近幾年步步進逼，地方選舉也要談兩岸關係；台灣就這麼大，即使是地方選舉也涉及台灣生死存亡。國民黨在中國升高軍事威脅時率團訪問，要尋求連任新北市長或想選總統的侯友宜應說明清楚，不能含糊。

侯友宜昨天在台北市出席「天下城市高峰論壇」受訪時表示，現階段對岸對台海封鎖式軍事演練，國內須團結共同面對，此時此刻參訪對岸，其實此行「值得商榷」。

此外，感謝客家前輩與海內外社團領袖推薦和力挺的林佳龍說，客家移民過程在台灣近代史與華人文化圈、甚至全世界都非常重要，如果他當選，一定加強推廣客家文化，強化在地和國際連結，發展客家文化到全世界。（編輯：李明宗）1110811