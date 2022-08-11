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夏立言訪中綠委提3問3要 藍批抹黑抹紅

2022/8/11 13:51
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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北11日電）國民黨副主席夏立言率團赴中國大陸訪問；民進黨立委羅致政今天說，此時間點不恰當，並對國民黨拋出「3問3要」，包括此行程是主動安排或被動配合，也要夏立言對中共發布統一白皮書表達異議等。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問表示，夏立言去中國大陸了解台商、台生的問題，沒有政治議題，此傾聽之旅完全符合總統蔡英文說兩岸要加強對話交流的意旨，民進黨不要藉此抹黑、抹紅國民黨。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，4日起持續對台軍演，夏立言10日率團前往中國大陸訪問，引發爭議。

民進黨立法院黨團成員羅致政、副書記長王美惠今天召開記者會，對夏立言訪中提出「3問3要」，包括要國民黨說明此行程是國民黨主動安排還是被動配合中國、夏立言有沒有其他非公開行程、夏立言有沒有與中共中央或地方官員接觸。

羅致政說，夏立言也應該藉由此次訪中，在適當時機與地點，對中共環台軍演表達抗議、對中國發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書表達異議，夏立言也要表達中華民國存在的事實。

羅致政指出，國際社會譴責中共解放軍軍演之際，國民黨這樣的舉措令人錯愕，相信民眾也不能接受，希望國民黨回應這些訴求。

王美惠表示，不知道夏立言在急什麼，當中國對台灣實彈軍演、國際都在指責中國不對的時候，還一定要去訪問。各國發表中共環台軍演的反對意見，不相信中國沒有看到、沒聽到國際輿論，中國已危害世界各國的和平穩定。

此外，台灣基進秘書長王興煥等人也召開記者會指出，夏立言此行無疑是迎合中國分化台灣，名為參訪、實為通敵，呼籲政府應與國際磋商，爭取台灣參與美日安保條約的架構。

曾銘宗則說，前幾天蔡總統才說兩岸能夠加強對話交流，而夏立言去中國大陸聽台商、台生的聲音，了解他們的問題，也沒有政治議題，這趟傾聽之旅完全符合當時蔡總統說要加強兩岸對話交流的意旨。

曾銘宗指出，這次夏立言去中國大陸訪問，各界有評價，這個時間點去，對國民黨是不好，尤其民進黨會利用這個事件扭曲、抹黑、抹紅國民黨，但這對中華民國好、對民眾好，所以國民黨團支持夏立言的傾聽之旅。

針對中國第3度發布對台白皮書，曾銘宗說，國民黨的立場是要捍衛中華民國主權、堅持自由民主制度、反對一國兩制。（編輯：翟思嘉）1110811

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