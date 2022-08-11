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夏立言訪中 侯友宜：其實可以好好思考

2022/8/11 13:05（8/11 13:31 更新）
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新北市長侯友宜（前中）11日在板橋區公所受訪表示，面對對岸軍演的關鍵時刻，國民黨副主席夏立言出訪中國的行程，其實可以好好地思考。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月11日
新北市長侯友宜（前中）11日在板橋區公所受訪表示，面對對岸軍演的關鍵時刻，國民黨副主席夏立言出訪中國的行程，其實可以好好地思考。（新北市府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月11日
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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市長侯友宜今天表示，面對對岸軍演的關鍵時刻，中國國民黨副主席夏立言出訪中國的行程，其實可以好好地思考一下。

侯友宜今天在板橋區公所主持111年市長行動治理座談會，他接受聯訪時，媒體詢問，在台海局勢緊張時刻，中國國民黨副主席夏立言選在此時前往中國訪問，對此有何看法。

侯友宜10日到台北市出席「天下城市高峰論壇」受訪時曾表示，他不清楚黨中央的規劃，但現階段對岸對台海封鎖式的軍事演練，國內大家須團結共同面對，此時此刻要去參訪對岸，其實此行是「值得商榷」的。

侯友宜今天說，此議題已經回應過了，因面對對岸在軍演的關鍵時刻，其實出訪行程可以好好思考一下。

他也被問到，民進黨新北市長參選人林佳龍競辦再次下戰帖，邀請他針對20個政治問題辯論，侯友宜是否會接下戰帖。

侯友宜並未正面回答問題，他表示，只要每天落實市政建設，解決需要急迫改變的事情，重申在市長任期將市政做到位。（編輯：李錫璋）1110811

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