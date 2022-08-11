夏立言訪中 林佳龍指國民黨甘淪中國統戰工具

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（中央社記者高華謙新北11日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天說，國民黨副主席夏立言此刻率團訪中是不智之舉，國民黨甘於成為中國統戰工具；而新北市長侯友宜應說清楚此事「值得商榷」之處何在。

台海局勢升溫時刻，中國國民黨副主席夏立言昨天率團訪中引發關注。國民黨主席朱立倫說，越是困難，越不能放棄交流；侯友宜表示，此刻要去參訪對岸「值得商榷」。

林佳龍上午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，台灣是主權獨立民主國家，國民黨作為最大反對黨，也應是忠誠於國家的反對黨。但中國先以鎖台軍演武嚇台灣，又提出白皮書強調一國兩制、不放棄使用武力時，朱立倫仍派夏立言為首代表團訪中，已讓國民黨無法被視為忠於國家與民主的「忠誠反對黨」。

他說，過去國民黨也曾發生過類似情事，2005年3月中國通過反分裂國家法，強硬宣示對台主權，企圖在國際間建立台灣是中國一部分及台海爭端是中國內戰認知。同年4到5月則邀請前副總統、時任中國國民黨主席連戰與親民黨主席宋楚瑜訪中與贈送台灣貓熊，試圖分化台灣民心。

林佳龍表示，當時國民黨期盼能透過在經貿議題上與中國達成共識，為總統敗選的連戰創造最後舞台。但事實證明中國侵略併吞台灣野心從未停歇，台灣民眾最終抗拒國共兩黨不公開且不透明的兩岸服貿協議。

他說，俄烏戰爭爆發後，民主陣營國家意識到須團結來對抗極權政體的集結。現在正是世界民主陣營國家紛紛表達對台灣的支持、與台灣進行正常交往重要時刻。但國民黨派團訪中，又在記者詢問時表達客隨主便，接受中國各種安排，實是不智之舉。

林佳龍表示，中國擅長操作輿論，而國民黨甘於成為中國統戰工具，對台灣民主長期根本利益有害。世界也都在看，朱立倫領導下的國民黨，究竟想要傳達什麼訊息。而侯友宜說此刻派團訪中「值得商榷」，雖然可能是自保應付說詞，但也應講清楚「值得商榷」之處究竟何在？

他說，侯友宜未來很可能爭取國民黨提名參選2024總統，因此自然無法逃避對此事態度。他呼籲侯友宜鼓起勇氣，明確指出朱立倫「值得商榷」部分為何？同時以具體行動導正朱立倫背離主流民意之舉，才是真正負責任作法，也才有資格問鼎總統大位。（編輯：李錫璋）1110811