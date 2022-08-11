夏立言訪中 張善政：應宣達不要武力威脅4理念

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（中央社記者葉臻桃園11日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，國民黨副主席夏立言出訪中國大陸，應向對岸官方宣達不要武力威脅、共謀兩岸和平等4項理念，台灣人會捍衛中華民國，決定自己的未來。

夏立言昨天率團前往中國大陸訪問。張善政今天在台北行程接受媒體聯訪時表示，建議夏立言在對岸公開的場合，要向對岸官方發表以下幾點，第一是不要總想用武力威脅台灣，「台灣不吃這套」；第二是中華民國是台灣所有人的共同信仰，台灣人會努力捍衛這個信仰。

第三是中國大陸對岸當局應該努力去照顧好自己14億人的生活，共謀兩岸的和平；最後一點，台灣會在秉持中華民國價值的理念之下，決定自己的未來。

張善政表示，夏立言既然在對岸了，就要利用機會，在公開場合對對岸的官方講這4個重點，這4個重點也是所有台灣人的希望、理念。

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大認定林智堅抄襲並撤銷碩士學位。民進黨主席蔡英文昨天向黨內喊話，她請全體黨公職，團結一致，「相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

張善政表示，蔡英文以總統之尊帶頭毀壞台灣教育體系的價值觀，「教育是我們百年大計，她這一個做法非常令人不恥」；林智堅要不要退選應該自己決定，如果決定要選下去，就必須對誠信、對桃園鄉親有一個好的交代。（編輯：李錫璋）1110811