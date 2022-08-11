夏立言兼國際事務委員 中市府：年底屆滿自動卸任

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）國民黨副主席夏立言訪中惹議，民進黨市議員要求市府解除夏立言台中市國際事務委員會委員職務，中市府表示，國際事務委員為義務職，本屆任期至年底，屆滿自動卸任。

夏立言訪中，引發爭論，他恰好為台中市國際事務委員會委員，台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨台中市議員王立任質詢表示，夏立言出訪指稱是為了關心台商、台生，但有需要在敏感時機出訪嗎，連市長盧秀燕都說時機不宜。

王立任指出，市府宣稱是因夏立言有外交的專業才聘為國際事務委員會委員，但連時機掌握都無法精確判斷，國際外交事務還向他諮詢，恰當嗎？是否還要將他留在國際事務委員會徒增困擾？

國民黨市議員黃健豪則認為，台中市市政顧問800人，國際委員30多人，是否所有市政顧問、無給職委員的行程，未來都得送進市長室報備，只是諮詢性質的職位，平常個人的政治立場，非市長可管。

市府表示，台中市國際事務委員會委員為義務職，並無解職相關規範，本屆任期至年底屆滿自動卸任。另，夏立言獲聘原因為駐外經驗豐富，外交專業深厚，以講座分享駐外經驗、國際禮儀等，在國際事務委員會為諮詢性質，不影響也無涉實際市政運作。（編輯：陳仁華）1110811