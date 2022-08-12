中市綠營要求解聘夏立言 市府：任期屆滿自動卸任
2022/8/12 18:40
（中央社記者趙麗妍台中12日電）國民黨副主席、台中市國際事務委員會委員夏立言訪中，民進黨台中市議會黨團今天要求立刻解聘夏立言，中市府表示，個人行為與市府無關，此屆任期到12月31日，屆滿自動卸任。
夏立言訪中，引發各界討論，他同時是台中市政府國際事務委員會委員，台中市長盧秀燕先前接受媒體訪問，針對夏立言訪中一事表示「時機不宜，徒增困擾」。
民進黨台中市議會黨團總召江肇國、市議員王立任、陳世凱、周永鴻今天透過新聞稿表示，夏立言身為台中市政府與中國交流的窗口，竟在軍演此刻率團赴中國，夏立言在國民黨與台中市政府內任職，國民黨、盧秀燕是擋不住還是默許出訪。
陳世凱、王立任表示，盧秀燕如果認為夏立言為了選舉不顧國家安危及國人尊嚴，執意赴中的行為不妥，應立即解聘夏立言。
江肇國、周永鴻則說，盧秀燕擔任召集人的台中市國際事務委員會，親自聘任的國際委員僅30名，與一般的市政顧問完全不一樣，應說明是否支持夏立言出訪，以及是否解聘夏立言的職務。
台中市副市長黃國榮表示，夏立言此次訪中與台中市政府無關。秘書處透過文字稿指出，市府為廣納各界學者專家或社會人士參與推動國際化事務，特設立國際事務委員會，委員均為無給職，每屆任期2年，本屆委員任期自110年1月1日至111年12月31日止。委員個人以其他身分所做的發言或行為，與台中市政無關聯，不代表市府立場，市府也無權干涉。（編輯：郭諭儒）1110812
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