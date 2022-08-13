夏立言訪中惹議 辭台中國際事務委員及市政顧問
2022/8/13 14:39（8/13 14:53 更新）
國民黨副主席、台中市政府國際事務委員會委員夏立言（前）訪中國大陸惹議，台中市政府13日表示，夏立言請辭委員與市政顧問身分。圖為10日夏立言搭機前受訪。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇木春台中13日電）國民黨副主席、台中市政府國際事務委員會委員夏立言訪中國大陸，引發各界討論，台中市政府今天表示，夏立言昨天請辭委員與市政顧問身分，市府尊重其意願，並感謝過去對市府的諮詢與協助。
台中市長盧秀燕先前接受媒體訪問，針對夏立言訪中一事表示「時機不宜，徒增困擾」，民進黨台中市議會黨團並要求中市府解聘夏立言。
台中市政府今天透過文字稿表示，12日晚間夏立言與副市長令狐榮達聯繫，表達連日來風波，造成市府困擾不好意思，決定請辭台中市國際事務委員與市政顧問身分。
市府表示，令狐榮達聽聞後向盧秀燕報告，盧秀燕也表達慰留之意，但夏立言辭意甚堅，最後市府也尊重對方意願，並感謝夏立言給台中市政府的諮詢與協助。（編輯：張芷瑄）1110813
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