挺夏立言訪中對台灣好 朱立倫：不願農業受阻礙

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國民黨屏東縣黨部14日進行選舉提名同志介紹會，黨主席朱立倫（前左）合體屏東縣長參選人蘇清泉（前右）等人，眾人齊聲高喊「當選」。中央社記者李卉婷攝 111年8月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）國民黨副主席夏立言率團赴中國訪問，黨主席朱立倫認為出訪對台灣有利，今天朱立倫到屏東出席活動接受媒體聯訪表示，不願台灣任何中小企業、農業受到阻礙。

國民黨屏東縣黨部今天進行選舉提名同志介紹會，黨主席朱立倫今天合體屏東縣長參選人蘇清泉、屏東市長參選人周佳琪與提名的各縣議員、村里長等，齊聲高喊「當選」，並授戰旗希望年底選戰「全壘打」，現場氣勢激昂，蘇清泉不禁說：「士氣都上來了」。

朱立倫會中致詞指出，國民黨提名的候選人品德好、實在，論文絕對不會抄襲。蘇清泉是醫生，當過醫師公會全國聯合會理事長，也是立法委員，服務屏東每個角落，扎根多年，是腳踏實地愛屏東的人。

針對夏立言率團赴中國訪問，朱立倫相挺認為對台灣有利。媒體聯訪詢問「對台灣好的原因是什麼？」朱立倫回應，國民黨堅持愛台灣、對台灣好的事情，大家都希望兩岸和平，希望台灣更好，不希望任何台灣的中小企業、農業受到阻礙，大家一起努力。（編輯：黃世雅）1110814