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黃珊珊指夏立言訪中時機不宜 陳時中：罵得好

2022/8/15 11:20（8/15 12:06 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中（前左2）15日上午出席松山慈惠堂瑤池金母聖誕活動。中央社記者林長順攝 111年8月15日
民進黨台北市長參選人陳時中（前左2）15日上午出席松山慈惠堂瑤池金母聖誕活動。中央社記者林長順攝 111年8月15日
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（中央社記者林長順台北15日電）國民黨副主席夏立言訪中引起爭議，台北市副市長黃珊珊認為時機不宜、投降。民進黨台北市長參選人陳時中今天表示「罵得好」，但質疑北市為何在共軍繞台時辦「雙城論壇」。

陳時中上午出席松山慈惠堂瑤池金母聖誕活動後，接受媒體聯訪時做上述表示。

陳時中指出，宗教是民眾信仰的中心、安定民心重要的力量，作為台北市長參選人，維持尊敬、尊崇，是主持市政的基本態度。對於行程與國民黨台北市長參選人蔣萬安重疊，他表示，重要的地方，行程總是會重疊，上週來爬山的時候受到熱情的邀請，應約而來。

媒體問到陳時中昨天透過臉書表示「不要傷害別人」等語，是否暗指近期遭抹黑的事情，陳時中指出，這是普世價值，對世界維持愛的話，基本上用破壞的手段達成自己的目的，他覺得這樣很不好。

陳時中昨天呼籲批評政策要有腦筋，指遭臉書粉專扭曲為嗆里長要有腦袋，不過，陳時中競辦深夜緊急澄清此為假訊息。蔣萬安則回應，「我覺得真得是好大的官威，態度傲慢、目中無人，完全不把選民的意見放在眼裡」。

陳時中表示，不知道蔣萬安競選策略為何，但對「好大官威」這句話蠻有意見的，他只是一個努力尋求大家支持的參選人，也得到很多善意的回應，沒有任何官職，「倒是蔣先生是立法委員」。

前新竹市長林智堅退選桃園市長，陳時中日前以台北市長柯文哲當年器捐案為例，認為「沒有明確證據就斷然下結論是不好的事」；柯文哲回應，器捐案是被製造出來以抹黑的假案，陳時中還敢拿出來類比，實在是很可惡，「很想罵髒話」。

陳時中表示，罵不罵髒話是柯文哲的修養，無論是當部長時或是現在，他對於名譽、人格上可能有所損害的事情，都非常謹慎以對，不會在有明確答案之前任意指責任何人，或者妄加論斷，這是他基本的態度。

陳時中呼籲柯文哲息怒，「不要這麼容易生氣」，事實上，他對於器捐案還是幫柯文哲緩頰，那是態度問題，「並不是想激怒他」。

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針對夏立言訪問中國引起爭議，黃珊珊昨天表示，支持溝通取代對抗，但是時機不宜，若是現在就叫做「投降」、是不對的。媒體詢問陳時中看法。

陳時中說，如果以黃珊珊這樣講，他會說「罵得好」，不過以時機而言，他不太了解，前段時間共機繞台，台北市政府仍然在議會反對之下舉辦雙城論壇，那個時候的態度又是什麼？黃珊珊如果認為這個時機不合適，為何認為那個時機適合。（編輯：張銘坤）1110815

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