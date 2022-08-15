夏立言訪中被說是投降 蔣萬安：不要曲解協助心意

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）國民黨副主席夏立言訪中，被北市副市長黃珊珊稱時機不宜就是投降。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，不要刻意曲解民間協助台商台生的心意，北市雙城論壇也是維持對話。

夏立言近日率團赴中國訪問，不少藍營人士持異議看法，有意投入年底台北市長選戰的黃珊珊昨天表示，對於「溝通取代對抗」給予支持，但是時機不宜，若是現在就叫做「投降」，這是不對的，要選擇正確時機。

蔣萬安今天下午出席大直植福宮中元普渡活動，接受媒體聯訪時被問及此事，蔣萬安表示，不要刻意曲解民間要協助台商及台生的心意，北市也一直有雙城論壇，就是要維持兩岸間交流、對話。

媒體追問民進黨台北市長參選人陳時中認為黃珊珊說得沒錯，黃珊珊是否是綠營側翼，蔣萬安說，這應該要問民進黨或陳時中。

媒體提問怎麼看待陳時中出席藥師公會全國聯合會晚宴說「我真的很想做市長」。蔣萬安說，應該是好好想怎樣幫台北市民爭取更好的權益，擘劃更好願景。

此外，蔣萬安就他提出的公車預約座位政見再解釋，希望針對身障者、孕婦、行動不便長輩等弱勢族群，在特定路線提供服務，不是全線普行。

蔣萬安指出，一個政策推出都需要創新，如果因為負面影響拋棄改變勇氣，很多政策只會停滯不前，很希望大家一起討論溝通協調，正視批評並改進，將政策制定得更周延。（編輯：張銘坤）1110815