蔣萬安提3策略推公辦都更 盼化被動為主動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，要以早進場、擴量能、增彈性3策略推動公辦都更，補足相關人力及增加預算等；此外重申國民黨副主席夏立言在陸行程要公開透明。

蔣萬安今天上午拜會信維大樓管委會，接受媒體聯訪時表示，公辦都更需要更積極、更有策略性，扮演整體都市更新領頭羊角色，因此提出「早進場、擴量能、增彈性」3策略。

蔣萬安表示，首先要降低民眾參與意願的門檻、讓政府及早進場，現在門檻要90%政府才能進場，以信維整宅為例，居民意願已有81%，但離90%就遇到瓶頸。

此外，都更相關人力不足且流動率很高，蔣萬安表示，將增加預算、補充人力；且未來針對有公安疑慮或有特殊歷史背景的整宅等，將透過專案方式檢討基準容積率，整體提升民眾參與公辦都更意願。

媒體提問，昨晚競選辦公室發聲明呼籲訪中的國民黨副主席夏立言行程應公開透明一事。蔣萬安回應，他的立場很清楚、也一直建議夏立言，這次出訪要明確表達反對中共軍演、以及捍衛中華民國主權的態度跟立場，相關行程公開透明、即時揭露。

媒體追問，柬埔寨打工被詐騙案頻傳，台北市長柯文哲在臉書發文要求政府正視人民生活困境。

蔣萬安說，北市就有9案、16人被困在當地回不了台灣，黑數可能更多，台灣即便在柬埔寨沒代表處，但外交部責無旁貸，應強力要求柬埔寨政府協助救援。

蔣萬安並表示，立委洪孟楷、吳斯懷、鄭正鈐已經動身去柬埔寨，給他們最大鼓勵與支持，希望有好消息。（編輯：張銘坤）1110816