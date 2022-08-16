時力批夏立言訪中荒謬至極 藍反控甘為綠附隨組織

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（中央社記者王揚宇台北16日電）國民黨副主席夏立言10日率團赴中國大陸訪問。時代力量立法院黨團今天表示，在中共屢以軍演恫嚇台灣之際，國民黨還派夏立言訪中，真的是荒謬至極也甘做中共代理人。

國民黨立法院黨團發出聲明稿反駁，時代力量身為在野黨，不思監督執政黨，反而攻擊在野黨，自甘成為民進黨附隨組織，國民黨團以後不再協助時代力量立法院黨團簽署任何法律、預算提案及臨時提案。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發北京不滿，4日起持續對台軍演，夏立言10日率團前往中國大陸訪問，引發爭議。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華今天召開「危急時刻堅持赴中，國民黨堅當中共代理人」記者會，呼籲國民黨認清真正的敵人是誰，言行一致保護台灣的民主自由與主權，別讓國際社會誤解台灣人民的全體意志。

邱顯智說，在中共以軍演破壞台海和平的時刻，國民黨還派遣夏立言出訪中國，他要嚴正譴責；此外，這也不是國民黨主席朱立倫說的舒緩對立，而是甘做中共代理人、配合對岸宣傳策略、傳達讓步輸誠的訊息。

王婉諭指出，夏立言聲稱此行是為了關心台商及台生，然而若真心關心台灣民眾在中國的權益，更該關心許多在中國被羅織罪名關押至今的台灣人。

陳椒華表示，面對更加惡劣的中共，台灣已經不能再被過去的思維侷限、進行以九二共識為藉口的交流，執政黨應思考，針對國內政黨的赴中活動訂定相關法規，在一定狀況及程度下加以限制，以降低政黨至敵對國家進行政治活動的影響。

對此，國民黨立法院黨團表示，受疫情影響，許多在大陸台商及台生受到嚴重影響，但蔡政府卻冷漠以對，夏立言此時赴大陸，主要是想了解在陸的台灣民眾受疫情的實際影響。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，此時夏立言訪問大陸雖可能對國民黨選情不利，但對在陸台生、台商及中小企業有利，對國家社會有利，因此國民黨團支持「台商及台生傾聽之旅」。（編輯：郭無患）1110816